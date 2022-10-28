Министр энергетики Литвы: Европе нужно больше американского газа

Министр энергетики Литвы, находящийся с визитом в США, говорит, что Европе нужно еще больше американского газа, особенно следующей зимой, которая может оказаться критической.

Дайнюс Крейвис утверждает, что этой зимой Европа снабжается сжиженным газом, но предупреждает, что через год будет сложнее из-за нехватки российского газа.

"Мы в безопасности этой зимой. Хранилища заполнены. Последующая зима, как я слышу от коллег-министров энергетики в Европе, будет самой тяжелой - хранилища опустеют, а трубопроводы, по которым пока еще идет российский газ, перестанут работать. Американцы хотят увеличить (объемы газа в Европу — BNS) и прилагают все усилия, но компаниям нужны и долгосрочные контракты. Это достаточно четкое послание о том, что нужно американцам", — сказал Крейвис радиостанции LRT в пятницу.

В прошлом году 70% экспорта газа США шло в Азию, сегодня такая доля приходится на Европу.

"Сегодня Литва импортирует 80% сжиженного газа из Америки. Это наш самый важный поставщик, и для следующей зимы, вероятно, очень важно, чтобы у нас были эти поставки", — добавил министр после встречи с секретарем по вопросам энергетики США Дженнифер Гранхольм.

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