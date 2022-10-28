МИД: Россия обязана соблюдать указание Международного суда ООН о прекращении военных действий в Украине

"Балтийские государства приветствуют решение Международного суда ООН в отношении России – немедленно прекратить военные действия на территории Украины, и мы настоятельно призываем Россию соблюдать юридически обязательные постановления Международного суда от 16 марта 2022 года", – сказал постоянный представитель Литвы при ООН, посол Ритис Паулаускас, выступая в четверг от имени трех Балтийских государств на пленарном заседании Генассамблеи ООН, на котором обсуждается отчет Международного суда ООН.



16 марта 2022 года Международный суд ООН, учитывая иск Украины от 26 февраля 2022 года против России в соответствии с Конвенцией о геноциде от 1948 ода, вынес указание о временных мерах, суть которых – указание России немедленно прекратить военные действия против Украины, сообщает МИД.

Литва, как и еще 18 государств-членов ЕС и 4 государства не ЕС, вступила в это дело Международного суда ООН.

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