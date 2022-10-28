В литовских аэропортах стартует зимний авиационный сезон

В последнее воскресенье октября вместе со сменой летнего времени стартует и зимний авиационный сезон. В этом году аэропорты Литвы предложат пассажирам почти 70 направлений, в том числе – два новых маршрута для энтузиастов лыжного спорта. По утверждению представителей аэропортов Литвы, маршруты зимнего сезона сохранят хорошее воздушное сообщение Литвы с наиболее важными со стратегической точки зрения странами и регионами Европы, говорится в пресс-релизе аэропортов Литвы.

"Несмотря на то, что сезонность и уменьшение спроса на определенные рейсы оказывают в авиации немалое влияние на коррекцию маршрутов, мы сохраним сообщение со стратегически важными странами и регионами – в нашей маршрутной сети остаются важнейшие направления в Скандинавию, Великобританию, Германию, Нидерланды, Францию и регионы Южной Европы", - сказал руководитель по развитию маршрутов аэропортов Литвы Томас Зитикис.

По его утверждению, у литовских аэропортов был чрезвычайно успешный летний сезон, во время которого удалось восстановить более 90 проц. допандемического потока рейсов и пассажиров, поэтому аэропорты готовы поддержать такой же темп роста и в зимний сезон. По мнению T. Зитикиса, рост чартерных рейсов также должен помочь сохранить тенденции роста.

"В последнее время быстро растет пассажиропоток, связанный с чартерами. С началом сезона таких путешествий вышеупомянутая тенденция должна сохраниться, поэтому мы и в дальнейшем должны наблюдать рост авиационных потоков", – рассказал T. Зитикис.

В зимний сезон аэропорты Литвы предложат пассажирам 69 направлений. Рейсы из Вильнюсского аэропорта будут осуществляться в 41 направлении. В этом же аэропорту стартуют и два новых маршрута для энтузиастов лыжного спорта – в Гренобль (Франция) и Турин (Италия).

В аэропорту Каунаса будут предложены 22 маршрута, Паланги – 6.

Зимний сезон в Вильнюсском аэропорту

Самый широкий выбор направлений по-прежнему сохраняется в Вильнюсском аэропорту. В зимний сезон здесь будет предложен 41 маршрут. Пассажиры смогут выбирать среди направлений, подходящих для отпуска на лыжах или отдыха, деловой поездки или поездки на длинный уик-энд.

Отправляющиеся в путь по служебным делам смогут выбирать среди таких стран как Великобритания (авиакомпании "Ryanair", "LOT", "Wizz Air"), Германия ("Ryanair", "airBaltic", "Lufthansa", "Wizz Air"), Швеция ("Norwegian", SAS), Дания ("Ryanair", "SAS"), Ирландия ("Ryanair").

Планирующие отпуск смогут отправиться из Вильнюсского аэропорта в Армению ("Wizz Air"), Испанию ("Ryanair", "Wizz Air"), Италию (авиакомпании "Ryanair", "Wizz Air"), Исландию ("Wizz Air"), Турцию ("Turkish Airlines"), Грузию ("Wizz Air"), на Кипр ("Wizz Air"), Мальту ("Ryanair"), в Австрию ("Ryanair"), Израиль ("Ryanair", "Wizz Air"), Швейцарию ("SWISS"). Планирующим отпуск на лыжах будут предложены в Вильнюсском аэропорту два новых направления – Гренобль и Турин.

Для короткой поездки на уик-энд пассажирам предлагаются такие страны как Нидерланды ("Ryanair", "Wizz Air", "airBaltic"), Норвегия ("Norwegian AIr Shuttle", "Ryanair"), Финляндия ("Finnair"), Франция ("airBaltic", "Ryanair", "Wizz Air"), Латвия ("airBaltic"), Эстония ("airBaltic"), Польша ("LOT").

В Каунасском аэропорту – маршруты для деловых поездок

Как говорится в сообщении, среди предлагаемых маршрутов из Каунаса – Дания (авиакомпания "Ryanair"), Норвегия ("Wizz Air"), Великобритания ("Ryanair", "Wizz Air"), Бельгия ("Ryanair"), Германия ("Ryanair"), Ирландия ("Ryanair"), Швеция ("Ryanair").

Выбор направлений в Каунасе найдут и планирующие отпуск. Из аэропорта этого города можно будет отправиться в такие страны как Испания ("Ryanair"), Кипр ("Ryanair"). Для короткой поездки на уик-энд пассажиры смогут выбрать Финляндию ("Ryanair") или Нидерланды ("Wizz Air").

В аэропорту Паланги – стратегически важные направления

Из Паланги можно будет отправиться прямым рейсом в Данию ("SAS"), Ирландию ("Ryanair"), Великобританию ("Wizz Air", "Ryanair"), Норвегию (авиакомпания "Norwegian Air Shuttle") и Латвию ("airBaltic").

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