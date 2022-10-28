Литовское агентство энергетики: 70% всех бытовых потребителей уже выбрали независимого поставщика

За период с 1 по 25 октября средняя цена 1 кВт⋅ч на бирже Nord Pool снизилась на 43 проц. по сравнению с сентябрем, и достигла 0,20 евро/кВт⋅ч без НДС. До 25 октября независимого поставщика электроэнергии выбрали 70 проц. всех бытовых потребителей, сообщает Литовское агентство энергетики.

По данным на 25 октября, независимого поставщика электроэнергии выбрали 1,18 млн. потребителей. Поставщика еще не выбрали 496 тыс. бытовых потребителей (30 проц. всех бытовых потребителей), из них 429 тыс. подпадают под категорию III этапа либерализации.

Количество потребителей на гарантированном снабжении уменьшилось с 61 тыс. с прошлой недели до 59 тыс. (потребители I и II этапа, не заключившие договора с поставщиками).

Статьи по теме: Третий этап либерализации рынка электричества в Литве отсрочен: что надо знать жителям

До сих пор 3 поставщика предлагали периоды фиксации цен на электроэнергию (24 или 36 месяцев, 24 или 84 месяца).

"С прошлой недели средний период фиксации цены (18-24 месяца) предлагают только Elektrum Lietuva и Ignitis. На официальном сайте Enefit в настоящее время предлагают период фиксации цен на электроэнергию на 84 месяца", - подчеркивается в сообщении.

За последнюю неделю цену за 1 кВт⋅ч с планами на 18-24 мес. не меняла компания Ignitis. Elektrum Lietuva меняла цена в пределах 0,5-1,5 проц. Enefit не меняла цену за 1 кВт⋅ч с планом на 84 мес.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!