Трагедия в Шальчининкском районе: в ДТП погибли трое молодых людей

В Шальчининкском районе, недалеко от Эйшишек, в ДТП погибли три человека, еще троих доставили в больницу.

Несчастье произошло около 6 ч. утра на дороге между Юршишкяй и Дайнавой.

В 6.03 ч. о ДТП сообщили по номеру 112.

В ДТП пострадали шесть человек, трое погибли на месте.

По данным полиции, звонила женщина, о нас сказала, что к ней в дом пришла девушка, рассказавшая о ДТП в лесу. Женщина поняла, что пострадали три человека, сама девушка, которая пришла за помощью, и двое оставшихся в машине (они были без сознания).

Женщина сказала, что сама пойдет на место происшествия с пострадавшей.

Выяснилось, что в машине ехали 6 человек: трое погибли (двое молодых людей и женщина, возраст погибших 20-23 года), троих передали в руки врачей.

По данным полиции, один из выживших был пьян (2,75 промилле). На водительском месте никого не было, кто управлял автомобилем, пока неясно.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что на место выехали два экипажа пожарных-спасателей. Пожарные обнаружили съехавший с дороги и врезавшийся в дерево автомобиль Audi 100.

Пожарные-спасатели сказали Delfi, что выживших еще до их приезда увезли в больницу.

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