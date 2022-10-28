Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и возглавил компанию

Богатейший человек планеты, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию.

Поскольку управление соцсетью перешло к Маску, генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули руководство компании, сообщает Financial Times.

"Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска", - написал, в свою очередь, корреспондент CNBC Дэвид Фейбер.

Сделка по приобретению Twitter должна была быть закрыта до пятницы - в противном случае Маска ждало судебное разбирательство, в котором его шансы на победу оценивались невысоко.

Накануне сообщалось, что несколько банков начали перечислять средства на специальный счет для финансирования сделки.

Поскольку Twitter перешла в частные руки, акции соцсети будут сняты с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщается на сайте NYSE.

Инновационная соцсеть

Маск ранее обещал сократить рабочие места и расходы в Twitter, делая соцсеть более инновационной. Он утверждал, что его интерес к платформе не связан с зарабатыванием денег.

По словам предпринимателя, он хотел таким образом "помочь человечеству", чтобы у него была "общая цифровая городская площадка".

Он также пообещал ослабить правила модерации контента на платформе и снять блокировки, в том числе с бывшего президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что Маск будет исполнять обязанности главы компании до тех пор, пока не подберет новое руководство.

Накануне он приехал в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, чтобы встретиться с сотрудниками. Он вошел в здание с раковиной в руках, обыгрывая таким образом популярный мем.

Сообщалось, что он также сказал некоторым сотрудникам, что не намерен сокращать 75% рабочих мест, как об этом писали некоторые американские СМИ.

Длительная сделка

Илон Маск в апреле стал крупнейшим акционером Twitter, выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов, что означало общую оценку Twitter на уровне почти 30 млрд долларов.

Бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции еще дороже - по 54,2 доллара за каждую, что довело сумму сделки до рекордной - 44 млрд долларов.

Однако уже в июле Маск передумал, заявив, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе.

В соцсети заявили, что на самом деле Маск передумал из-за того, что акции к тому времени несколько упали в цене, и заявили о намерении судиться.

В начале октября Маск передумал и заявил через адвокатов, что готов предложить за контрольный пакет акций ту же цену, что и в апреле - $54.20 за акцию, или 44 млрд. за весь пакет.

Многие аналитики считают, что 44 млрд долларов, которые Маск заплатил за соцсеть - слишком высокая цена, учитывая падение стоимости многих технологических компаний и борьбу Twitter за привлечение пользователей и рост.

Сам Маск не отрицал, что переплачивает. "Twitter - это актив, который долгое время просто томился, но имеет невероятный потенциал, хотя очевидно, что я и другие инвесторы сейчас переплачивают за Twitter", - говорил он в недавнем выступлении.

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