EPAM и Wargaming с начала года вошли в тройку крупнейших IT-компаний в Литве

Zerkalo.io

Technologijos automobiliuose Foto: Gamintojo archyvas

С начала 2022 года две компании с белорусскими корнями EPAM и Wargaming вошли в тройку крупнейших IT-игроков и в топ-250 налогоплательщиков в Литве.

Об этом сообщает Office Life со ссылкой на данные Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы. Судя по уплаченным в этом периоде налогам, EPAM sistemos и Wargaming Vilnius уступили только дата-центру американской корпорации Western Union — Western Union Processing Lithuania. По оборотам и, соответственно, налоговым платежам литовские «дочки» EPAM Systems и Wargaming Group оказались впереди таких компаний, как IBM Lietuva, литовского стартапа Vinted и местного подразделения американской IT-корпорации Cognizant Technology Solutions DeBridge LT. Статьи по теме: Кухня белорусского эмигранта в Литве: "В Беларуси может пойти не так все, что угодно, а здесь я делаю свое дело" Белорусские IT-релоканты: с какими трудностями сталкиваются переехавшие в Литву специалисты В текущем году EPAM sistemos и Wargaming Vilnius были включены также в топ-500 важнейших налогоплательщиков страны. По итогам девяти месяцев они сумели подняться в первую часть списка: EPAM sistemos с суммой выплат 6,1 млн евро стала 177-й, Wargaming Vilnius c 5,2 млн евро — 206-й. Всего в местной IT-индустрии представлены более трех десятков компаний с белорусскими собственниками. Большинство из них зарегистрированы в течение последних двух лет. В двадцатку важнейших в отрасли, кроме EPAM sistemos и Wargaming Vilnius, входят также Gurtam и Andersen Soft. По итогам января-сентября они уплатили в литовскую казну по 1,8 млн евро и 1,7 млн евро соответственно. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!