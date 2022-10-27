"Не собираюсь комментировать заголовки": главком ВС Литвы после критики обвинил СМИ в искажении его высказываний

Раскритикованный представителями правящей коалиции за рассуждения о передаче Литвой Украине имеющихся гаубиц и систем противовоздушной обороны командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис обвиняет СМИ в искажении его высказывания.

"Не собираюсь комментировать созданные журналистами заголовки. Надо немного читать, что было сказано, и что было написано в заголовке. К сожалению, у нас очень много специалистов, читающих только заголовки, а потом комментирующих на всех уровнях. Я не собираюсь комментировать заголовки", – сказал в четверг В. Рупшис на пресс-конференции в Министерстве обороны.

Во время посещения в среду полигона в Пабраде командующий литовской армией заявил, что предложит на заседании Госсовета обороны не передавать Украине имеющиеся у Литвы гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS.

"Я должен иметь инструменты. Мы не можем выполнить задание, не имея для этого мощностей, но те мощности, которые у нас есть, они на линии, когда больше "раздеваться" не можем", – сказал В. Рупшис и добавил, что Литва должна искать другие меры помощи Украине.

Поясняя в четверг свое высказывание, В. Рупшис подчеркнул, что литовские военные должны быть вооружены надлежащим образом и подготовлены к возможным угрозам, но о поставках вооружения Украине ничего не упоминал.

"Могу повторить, что литовскую армию следует развивать и дальше, надо иметь все мощности, чтобы мы были готовы вместе с союзниками сдерживать и при необходимости защищать. У нас должны быть соответствующие силы, способные выполнять современные операции и быть во взаимодействии с другими нашими союзниками, которые сейчас находятся в Литве или прибудут при необходимости. У нас должны быть сухопутные силы, способные осуществлять маневры, чтобы были сильными и имели соответствующую огневую мощь, и наши солдаты были бы в максимальной безопасности и достигли поставленных перед ними задач. Это я говорил и это повторяю, а заголовки не комментирую", – сказал В. Рупшис.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в среду выразил удивление в связи с публичными заявлениями командующего литовской армией В. Рупшиса о том, что на заседании Госсовета обороны он предложит не передавать Украине имеющиеся у Литвы гаубицы и системы противовоздушной обороны. По словам Г. Ландсбергиса, вопросы национальной безопасности следует обсуждать за закрытыми дверями.

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