Трое учеников одной вильнюсской гимназии покурили электронные сигареты и оказались в больнице

В понедельник трое подростков из вильнюсской гимназии им. Йонаса Басанавичюса попали в больницу. Предполагают, что они курили электронные сигареты, в которых был крысиный яд, сообщает lrytas.lt

Завуч гимназии Юрате Пошкайте-Генене сказала lrytas.lt, что детям стало плохо, в гимназию вызвали скорую и родителей, а потом и полицию.

По данным полиции, ученики отравились какими-то наркотиками.

По словам токсиколога Габии Лаубнер-Сакалаускене, у специалистов не вызывают удивление электронные сигареты с крысиным ядом. a

"Люди покупают это, сами не зная, что в них, а крысиный яд усиливает действие марихуаны. В электронные сигареты можно положить все, что хочешь. Сама сигарета - только прибор, как шприц. В шприц можно набрать и лекарство и наркотики. Так и с электронными сигаретами. Можно использовать продукты с никотином или табаком, а можно с психоактивными веществами", – сказала Delfi врач.

По ее словам, уже не раз в больницу попадали с отравлением люди, курившие электронные сигареты. В США и Европе были даже летальные случаи.

По словам Лаубнер-Сакалаускене, воздействие электронных сигарет еще плохо изучено, никто не знает, как такое курение проявит себя в долгосрочной перспективе.

"Токсинов в электронных сигаретах очень много. Лучше всего изучены 20. Одни из них есть и в электронных и в традиционных сигаретах, но дозы могут быть разными. Например, в электронных сигаретах меньше тяжелых металлов, но они разные. Пока неясно, что представляет наибольшую опасность", – заметила токсиколог.

По ее словам, пока не изучено влияние электронных сигарет на легкие и общее состояние здоровья. Токсинов в них меньше, но их влияние может быть сильнее, чем при курении традиционных сигарет.

Тот факт, что электронные сигареты и их влияние недостаточно хорошо изучены - не самое главное. Проблема в том, что их можно заполнить чем угодно – как продуктами с содержанием никотина, так и наркотиками.

"Конечно же, подростки вообще не должны курить - ни традиционные, ни электронные сигареты, поскольку это психоактивное вещество, содержащее никотин. Они не должны их и покупать. Если они покупают их нелегально, то в таких электронных сигаретах может быть все, что угодно", – сказала Лаубнер-Сакалаускене.

По словам специалиста, смерти, зарегистрированные после курения электронных сигарет, произошли именно из-за того, что в них были наркотики - марихуана или синтетические катиноны, каннабиноид. А повреждение легких может быть вызвано маслами, содержащимися в этих сигаретах.

По словам врача, ни для кого не секрет, что все эти опасные вещества и начиненные ими сигареты приходят из Китая.

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