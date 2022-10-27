Парламент принял решение: из-за роста цен на электричество и газ будет меняться цена на воду

Парламент Литвы разрешил менять тарифы на воду, если цена на электричество или на газ поднимется на 30% и больше процентов. Цена может снизиться, когда цены на энергоресурсы уменьшатся на треть.

Цены по просьбе компаний чаще двух раз в год будет пересматривать Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).

Соответствующее решение парламент принял в четверг, за голосовали 92 депутата, против - 4, еще 13 воздержались. Сейчас цены на питьевую воду пересматривают два раза в год – в январе и в июле.

Были приняты также поправки, разрешающие объединение компаний, а в случае, если у компаний появятся финансовые проблемы, и они не смогут работать, ГСРЭ обеспечит потребителям гарантийные поставки.

Путем объединения компаний хотят защитить их от банкротств. Гарантийными поставщиками могут быть только крупные литовские поставщики воды.

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