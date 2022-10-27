Анушаускас встретился с министром обороны Бельгии: наша общая цель – сильный Альянс

В среду утром в Пабраде министр о,jhjys Арвидас Анушаускас с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер обсудил вопросы сдерживания и укрепления обороны восточного фланга НАТО, а также важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества. Поблагодарив Бельгию за ее вклад в обеспечение безопасности региона, министр подчеркнул, что постоянное военное присутствие Бельгии в Литве ожидается и в будущем, поскольку оно крайне важно для обеспечения боеспособности передовых сил НАТО, говорится в пресс-релизе Министерства обороны.

"Мы благодарны Бельгии за ее постоянное участие в батальоне передовых сил НАТО и единице интеграции сил НАТО в Литве, миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии. Для Литвы важен сильный, единый и способный реагировать на угрозы Альянс. Это наша общая цель", - сказал А. Анушаускас, подчеркнув, что Литва активно добивается выполнения решений мадридского саммита НАТО и дислокации в стране бригадного подразделения союзных сил.

Министры также обсудили развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности, угрозы со стороны России, поддержку Украины и подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в 2023 году, говорится в сообщении.

Бельгийские солдаты одними из первых прибыли в боевую группу батальона передовых сил НАТО под командованием Германии в Литве после ее создания в 2017 году. В настоящее время в Рукле дислоцировано около 200 бельгийских солдат. Бельгия также была первым союзником НАТО, отправившим свои истребители в Шяуляй в 2004 г. после начала миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

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