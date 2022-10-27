Советник президента о прибывшей в Литву Собчак: спецслужбы должны оценить ее угрозу нацбезопасности

Должностные лица Службы охраны государственной границы (СОГГ) не совершили ничего противозаконного, разрешив в среду въехать в страну российской журналистке и телеведущей Ксении Собчак, сказал главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис. Пограничники руководствовались действующим законодательным порядком, добавил он.

"Самый важный вопрос, который возникает – могла ли попасть, на каком основании попала. Появились различные оценки и дискуссии вокруг этого. Само по себе это неплохо – хорошо, что мы дискутируем. Наверное, подходящее время напомнить о существующем порядке для ограничения въезда граждан России в Литву – должны быть конкретные основания, гуманитарные основания, разрешение на жительство в Литве или в другом государстве. Просто так попасть нельзя", – сказал в четверг советник президента радио ЛРТ.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда в Литву хотят въехать граждане России, имеющие и гражданство других стран, действуют несколько иные правила.

"В данном конкретном случае, если речь идет о государстве Израиль и гражданстве, мы не применяем визовый режим и въезд в страну не ограничен, несмотря на гражданство другой страны", – пояснил К. Будрис обстоятельства въезда К. Собчак в Литву.

При этом он подчеркнул, что въезд К. Собчак в Литву не означает, что государство не должно предпринимать дополнительные действия для обеспечения интересов национальной безопасности – по словам К.Будриса, лица могут быть включены в список нежелательных. И сейчас, считает советник президента, службы госбезопасности должны внимательно оценить, может ли пребывание этой гражданки России в Литве представлять дополнительные угрозы.

В среду портал 15min.lt со ссылкой на источники сообщил, что К.Собчак через Беларусь прибыла в Литву, представив на границе паспорта гражданки Израиля.

Об этом информировали и российские СМИ. Государственное агентство новостей ТАСС и государственный канал Российское телевидение цитировали правоохранительные источники, согласно которым К.Собчак подозревают в широкомасштабном рэкете, за что грозит до 15 лет лишения свободы.

40-летняя К.Собчак уже много лет участвует в оппозиционной политической деятельности, хотя среди критиков В.Путина ее оценивают противоречиво.

В 2018 году она баллотировалась на пост президента России, конкурируя с В.Путиным, а российские оппозиционные политики утверждали, что Кремль использовал ее для создания иллюзии демократических выборов.

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