Сквернялис о Билотайте: ей слишком тяжело, чем больше разговоров, тем больше лжи

Член демократической фракции "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис сказал, что очевидно - должность министра внутренних дел для Агне Билотайте слишком тяжелое бремя. Оппозиция, по его словам, инициирует парламентское расследование, поскольку, похоже, государство применило насилие во время усмирения беспорядков незаконно.

Политик считает, что Билотайте должна взять на себя ответственность.

"Видно, что министру в силу компетентности сложно возглавлять такое непростое министерство. Я думаю, министру сложно выполнять обязанности", – считает он.

В четверг на встрече Билотайте с представителями оппозиции, по словам Сквернялиса, министр нормально не ответила ни на один из вопросов.

"Бывает, человек несколько не компетентен, но чтобы был такой букет некомпетентности в лице этого министра, это было трудно представить, мы не получили ни одного элементарного ответа. Были вопросы на вопросы, не знает ни одной элементарной вежи, которую министр должен знать", – сказал журналистам Сквернялис, заметив, что министр не знала, как оценивала служебную деятельность экс-главы СОБ Ричардаса Поцюса, хотя сама два года подряд предлагала оценивать на "очень хорошо".

По этой причине Сквернялис считает упреки в адрес Службы общественной безопасности беспочвенными.

"Чем больше разговоров, тем больше лжи в вопросе усмирения беспорядков, и это уже большая проблема, это надо расследовать. Несмотря на то, что была установлена ответственность людей, которые участвовали в беспорядках, но похоже, действия государства в их отношении были не совсем законными", – сказал он.

По его словам, нужно парламентское расследование.

"Существенный вопрос - эта вся ситуация, связанная с событиями во время беспорядков, подготовкой к ним, события во время беспорядков, главное, выполнили ли должным образом свои обязанности служащие и главный чиновник МВД, политик. Не было ли подлога документов, все ли было оформлено по закону. Такие высказывания, как, знаете, мы руководствуемся только законами, но не сопутствующими им актами, позволяют предположить, что в данном случае закон мог быть нарушен", – сказал Сквернялис.

Он прибавил, что в законе установлена и ответственность вице-министров.

По словам Сквернялиса, чем больше министр говорит о беспорядках, тем очевиднее становится, что к ним должным образом не подготовились.

Билотайте после встречи с оппозицией сказала, что после беспорядков 2009 года план "Ветра" изменили, но нынешняя ситуация заставляет пересмотреть его еще раз.

"Надо признать, что план "Ветра" в каком-то смысле - советский реликт", – сказала она.

На вопрос, что в нем советского, если он был разработан в 2001 году, министр ответила, что хотя он и был обновлен, планируют от него даже отказаться. По ее словам, нужны перемены, поскольку совместная работа полиции и СОБ, такая как сейчас, ее не удовлетворяет.

"Сегодня надо говорить уже не о генерале Поцюсе, это вчерашний день, а о том, как мы позаботимся о безопасности страны, безопасность страны - вот основной вопрос. И один неадекватный генерал не должен вызывать ситуацию, которая наносит вред имиджу и даже представляет угрозу в данном геополитическом контексте", – сказала Билотайте.

На вопрос, почему ее приказ не был оформлен по закону, министр ответила, что она совершенно спокойна - она сделала все необходимое во время беспорядков у парламента.

Министр повторила, что обратилась в СОБ, а все вопросы, которые сегодня пытаются поднять, уже обсуждали на заседании парламентского Комитета по нацбезопасмности и обороне.

"Вопрос в том, почему об этом говорят спустя год, когда дело о беспорядках передано в суд. У меня уже спрашивают, может, у каких-то политиков есть какие-то желания", – сказала Билотайте.

По ее словам, оформление приказа - не является обязанностью министра, это должны делать СОБ и Департамент полиции.

"Я как министр не отвечаю за управление беспорядками, тактические вопросы я оставляю решать служащим, это их обязанность, их функции", – заметила министр.

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