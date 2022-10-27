Обвинения в моббинге: оппозиция Сейма Литвы вызывает главу МВД

В четверг оппозиционные фракции Сейма Литвы обсудят с министром внутренних дел Агне Билотайте ситуацию, связанную с обвинениями в некомпетентности и моббинге, озвученными экс-главой Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардасом Поцюсом.

"То, что сказал Поцюс по поводу подавления беспорядков у Сейма, является скандальной информацией, свидетельствующей о нелепой некомпетентности руководства МВД. По сделанным заявлениям мы видим, что беспорядки у Сейма были подавлены без какого-либо плана и без правовой основы", - заявил председатель демократического объединения "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, инициировавший встречу.

Демократы приглашают министра во фракцию после интервью Поцюса, появившегося в понедельник на портале Delfi, в котором он заявил, что с ним расправились, и обвинил Билотайте в некомпетентности. К этой встрече присоединятся и другие оппозиционные фракции.

Ушедший с поста главы СОБ генерал рассказал, что после беспорядков у него обострились отношения с министром, неоднократно поступали призывы уйти. Некоторые его высказывания Билотайте назвала "больным бредом", и, по ее словам, недоверие к Поцюсу связано не с подавлением беспорядков, а с отношением генерала к работе.

Билотайте обвинила бывшего руководителя СОБ в том, что он отсутствовал на, лгал, в том, что он не участвует в собраниях, организованных министерством, и заявила, что дозвониться до него невозможно, хотя он должен быть доступен в любое время во время действия чрезвычайного положения.

Представители нескольких оппозиционных партий предложили провести парламентское расследование для выяснения ситуации после того, как обе стороны обменялись обвинениями. Староста фракции Демократического союза "Во имя Литвы" Лукас Савицкас подтвердил BNS, что инициатива парламентского расследования может быть обсуждена на совместном заседании оппозиционных фракций.

Около 5 тыс. человек в августе прошлого года люди собрались у Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение запланированным правительством ограничениям для людей, у которых нет иммунитета против коронавируса и которые не проходят тестирование.

После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из здания парламента и выход из внутреннего двора Сейма. Когда силовики попытались оттеснить их от здания, вспыхнули беспорядки — в должностных лиц бросали бутылки, стреляли сигнальными ракетами, против протестующих применили слезоточивый газ.

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