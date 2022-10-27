На западной объездной дороге автомобиль сбил нетрезвую женщину

В четверг рано утром в Вильнюсе водители были удивлены, увидев лежащую посреди дороги женщину. Выяснилось, что ее сбил автомобиль.

По предварительным данным, в 6.48 ч. женщина (1972 г.р.) сообщила, что зеркалом своего автомобиля Citroen на западной объездной дороге (на пути в сторону ул. Осло) зацепила женщину, которая шла посреди дороги.

Остановились другие водители, помогли перенести пострадавшую на обочину, вызвали скорую. Приехала и полиция. Стражи порядка выяснили, что по дороге шла пьяная (2,39 промилле) пешеход (1976 г.р.). Она шла по центральной части дороги в сторону Пилайте (по встречной полосе).

Полиции не удалось выяснить, откуда шла женщина. Она только бранилась.

Врачи скорой увезли пострадавшую в больницу. Она получила травму ноги.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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