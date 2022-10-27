Глава Департамента госбезопасности подтвердил: Собчак находится в Литве комментарий Чмилите-Нильсен

Информацию о том, что российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак находится в Литве, подтвердил глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис.

"Она находится в Литве, как гражданке Израиля с израильским паспортом ей не требуется виза. Она может приехать сюда, находиться здесь, если я не ошибаюсь, 90 дней. Да, мы подтверждаем этот факт", – сказал он в четверг в интервью литовской радиостанции Žinių radijаs.

Глава ДГБ также сказал, что нет данных о том, что Собчак может представлять угрозу безопасности Литвы.

"Пока у нас нет конкретных данных разведки о том, что она может представлять какую-то угрозу безопасности Литвы. Если бы были такие сведения, то были бы предприняты соответствующие меры", – отметил Яунишкис.

После того как появилась информация о приезде Собчак в Литву, в общественном пространстве поднялась волна возмущения. Она въехала по израильскому паспорту, однако представители оппозиции надеются, что ведомства выяснят мотивы приезда этой гражданки России и хорошо проверят всю информацию.

"Конкретные обстоятельства и мотивы приезда неизвестны. Это гражданка Израиля, которая воспользовалась возможностью въезда", – сказала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

"У этого человека есть израильское гражданство, пользуясь этим правом, он приехал в Литву", – повторила она.

Бывший председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас не скрывал, что приезд Собчак его удивил.

"Есть определенная информация, которую должны в первую очередь проверить из-за определенных угроз, а потом уже принято решение. Я очень удивился, узнав, что Собчак приехала в Литву, выбрала нашу страну. Почему? С какой целью? Надеюсь, службы нам ответят на этот вопрос", – сказал он Delfi, заметив, что доверяет литовским спецслужбам.

О приезде Собчак в Литву, опираясь на данные источников, в среду сообщили российские и литовские СМИ. Агентство РИА "Новости" со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", сообщило, что журналистка через Беларусь уехала в Литву. Собеседник агентства не уточнил, с чем связана эта поездка. Схожую информацию опубликовало и агентство ТАСС.

Утверждается, что к тому моменту уже было выписано постановление о задержании Собчак. Ранее о планируемом задержании журналистки в московском аэропорту Внуково писал Telegram-канал Baza. Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, сообщает Meduza.

По его словам, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это предусмотрено до 15 лет лишения свободы. 25 октября стало известно о задержании Кирилла Суханова, коммерческого директора медиахолдинга "Осторожно Media", созданного Собчак.

Мужчину обвиняют в "вымогательстве"; по данным источников РИА "Новости" и ТАСС, Собчак и Суханов (а также задержанный ранее бывший главный редактор глянцевого журнала Tatler Ариан Романовский) якобы требовали у бизнесменов и чиновников деньги за нераспространение в Telegram негативной информации о них. Провластный Telegram-канал "112" утверждал, что потерпевшим по этому делу выступает Василий Бровко — директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" и муж медиаменеджера Тины Канделаки.

Предъявленные ее сотруднику обвинения Собчак назвала "бредом, смехом и нонсенсом", а также обвинила российские власти в оказании давления на СМИ. "К нам не за что подкопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело", — написала она вчера поздно вечером в своем Telegram-канале.

В 2018 году Собчак баллотировалась на президентских выборах в России и заняла четвертое место, однако оппозиция жестко критиковала ее решение баллотироваться.

По их мнению, кандидатура Собчак была "кремлевским проектом", направленным на раскол электората либерального толка.

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