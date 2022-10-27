Депутаты предлагают менять порядок оплаты за услуги частных клиник, но это может повлиять на очереди в поликлиниках

Жители Литвы ходят в частные клиники, чтобы не ждать в очередях государственных медучреждений. Правда, заплатить можно и за услуги врачей в государственных поликлиниках, но пациенты пользуются такой возможностью редко.

"Редко выбирают такой вариант, наверное, сразу идут в частную клинику, несмотря на то, что на самом деле могут заплатить и в государственной, если хотят быстрее получить консультацию или попасть на консультацию без направления семейного врача. Бывают случаи, когда пациент настаивает на консультации по своей инициативе", – сказала LNK заместитель директора Шешкинской поликлиники Ингрида Савицкене.

В частной клинике услуга платная, но часть стоимости может компенсировать Больничная касса. Некоторые политики призывают менять закон.

"Пациент идет в поликлинику, часть стоимости услуги ему оплачивает Больничная касса, остальную сумму он платит из своего кармана. Предлагают упразднить такой порядок, чтобы частные клиники получали только деньги пациентов", – сказал депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Если частная клиника откажется от денег Больничной кассы, по словам Жемайтайтиса, ее услуги подорожают. Тогда станут больше очереди в государственных поликлиниках и больницах.

"В поликлиниках увеличатся очереди. Поскольку поликлиники к этому недостаточно хорошо подготовлены, зарплаты врачей низкие, снова будет не хватать врачей. В частную клинику человек все равно не пойдет, лучше заплатит 50 евро, чтобы не ждать две недели", – сказал политик.

Организациям пациентов такое предложение непонятно. "Если есть потребность, если они видят, что услуга стоит дороже, человек может платить не всю сумму, а ее часть, превышающую базовую стоимость услуги. Ведь каждый работающий человек платит налоги, почему его хотят лишить права получить базовую плату за услуги, которую компенсирует государство?", – вопрошает председатель совета Литовских организаций пациентов Вида Аугустинене.

Представители частных клиник сказали, что если парламент одобрит предложение, то пациенты лишатся права доплатить за качественные медицинские услуги.

"Если ограничат право выбора пациента и оплаты части стоимости услуги, то пациенты будут делать это неофициально, как в старые времена. и сейчас сектор медицинских услуг занимает лидирующее место по коррупции, а это решение увеличит коррупцию", – сказал глава ассоциации Частных медучреждений Литвы Лаймутис Пашкявичюс.

Однако инициатор предложения консерватор Антанас Матулас напоминает, что запрещено брать дополнительную плату за услуги, которые оплачивает Больничная касса. Якобы поступает больше жалоб - в одних частных клиниках берут дополнительную плату, а в других – нет.

"Если учреждения злоупотребляют и рэкетируют людей, что запрещено законом, то я предлагают предоставить Больничным кассам такой инструмент. Если будут повторяться грубые нарушения закона – то хотя бы временно расторгать договоры, пока учреждение не исправится", – сказал Матулас.

Экс-министр Аурелиюс Верига подтвердил данные Матуласа о том, что частные клиники злоупотребляют положением.

"Говорят, я прихожу, меня консультируют частно, а анализы делать посылают в государственную поликлинику. Одним словом, надо привести все в порядок, но как, пока мне сложно сказать", – заметил он.

В парламенте этот вопрос решает рабочая группа.

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