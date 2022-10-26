Объединение рынков газа стран Балтии и Финляндии отложено на год

Регуляторы энергетического рынка стран Балтии и Финляндии договорились отложить объединение единого регионального рынка природного газа на один год - до октября 2024 года, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).

В начале 2020 года министерства энергетики, регуляторы и операторы газопередающих систем Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии договорились о соединении рынков и применении единого тарифа в точках входа с 1 октября 2023 года.

Новое решение было связано с изменившейся в этом году геополитической ситуацией, коренным образом изменившей газовый рынок, поэтому механизм так называемой интерсистемной компенсации (ИСК) уже не подходит и не может быть выгоден всем сторонам.

С 1 января 2020 года начала действовать единая тарифная зона передачи газа Финляндии, Эстонии и Латвии. Это позволило воспользоваться преимуществами инфраструктуры и усилить конкуренцию за счет интеграции национальных рынков.

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