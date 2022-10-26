Кандидат от Партии зеленых Литвы в мэры Вильнюса – Ремигиюс Лапинскас

В среду был объявлен выдвинутый Вильнюсским отделением Партии зеленых Литвы кандидат в мэры столицы. Им стал эксперт по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла, президент Института зеленой политики Ремигиюс Лапинскас. По словам политика, его мотивацию к участию в выборах определили сегодняшние вызовы, особенно в секторе энергетики.

"Мы живем в непростое время, когда идет энергетическая война против Европы, каждый из нас чувствует скачок цен на энергоносители, инфляцию и рост цен на товары. Некоторые вызовы мы можем решить на муниципальном уровне, например, продвигая реновацию зданий. Однако за 32 года независимости в Литве реновировано лишь 10 проц. многоквартирных домов. Многие проблемы кроются и в не приведенной в порядок и не ориентированной на будущее энергетической инфраструктуре", - отмечает кандидат в мэры.

"Правда, тревожат и другие вызовы – ухудшение состояния дорог, экологические преступления и нерешаемые проблемы в сфере охраны окружающей среды, более чем три десятилетия продолжающаяся эпопея Вильнюсского стадиона и бюрократизированные общественные процессы, а главное – человек отдален от принятия решений", - добавил Р. Лапинскас.

Поддержку ему выразила и председатель партии Ева Будрайте. По ее словам, Вильнюсское отделение партии поддержало кандидатуру именно Р. Лапинскаса за его знания в энергетическом секторе, накопленный опыт управления бизнесом, навыки развития международных связей и предложенному зеленому видению Вильнюса.

По словам Е. Будрайте, вскоре будут представлены кандидаты в других городах и районах.

В настоящее время Партия зеленых Литвы представлена в Паневежисе, Кайшядорском, Кедайнском, Молетском и Утенском районах. В Радвилишкском районе в прошлом году был избран первый мэр, представляющий партию.

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