В Клайпеду прибыл крупный груз СПГ из США

BNS ru.DELFI.lt

Klaipėdos SGD terminalas Foto: Įmonės nuotr.

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл крупный груз из США. Это уже третий груз СПГ в этом месяце.

По информации BNS, груз предназначается для поставщика газа Ignitis, принадлежащего госэнергохолдингу Ignitis grupе. Газовоз Elisa Larus, ходящий под французским флагом, в среду утром прибыл в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-газохранилища Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com. Газовоз доставил в Клайпеду 155 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta. Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Луизиана (США) терминала Calcasieu Pass, который принадлежит компании Venture Global LNG. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!