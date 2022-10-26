Парламентский комитет одобрил увеличение необлагаемых налогом доходов до 625 евро

Парламентский Комитет по бюджету и финансам (КБФ) одобрил законопроект о подоходном налоге с населения (ПНН), направленный на увеличение размера необлагаемых налогом доходов (ННД) на 85 евро, с 540 до 625 евро.

Законопроект одобрен единогласно.

Тем временем относительно подготовленного членами фракции социал-демократов предложения – приравнять размер ННД к размеру минимальной месячной зарплаты (ММЗ) и корректировать формулу расчета ННД – комитет воздержался.

Вице-министр финансов Рута Билкштите, представляя законопроект, пояснила, что большее применение ННД позволит снизить налогообложение рабочей силы.

"В этом законопроекте предлагается снизить налогообложение труда для лиц с низким и средним доходом, применяя с 1 января 2023 г. больший размер ННД. Влияние проекта на доходы бюджета, после увеличения максимально применимого размера ННД и для лиц с ограниченной возможностью, и для лиц с ограниченной трудоспособностью, по прелиминарным расчетам, обойдется госбюджету и бюджетам самоуправлений дополнительно в 164,3 млн. евро", - в среду на заседании КБФ сказала вице-министр.

ЭЛЬТА напоминает, что в середине октября в Сейме после внесения был одобрен законопроект о подоходном налоге с населения, направленный на увеличение размера необлагаемых налогом доходов на 85 евро, с 540 до 625 евро.

За проект проголосовали все 115 участвовавших в голосовании членов Сейма.

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