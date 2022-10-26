Украинской школе из Харькова официально разрешат обучать детей в Вильнюсе

В среду Министерство образования, науки и спорта Литвы обещает официально представить харьковской школе "Гравитация" право на осуществление обучение в Вильнюсе по украинской образовательной программе.

Как сообщил BNS представитель министра образования, науки и спорта Дайнорас Лукас, после согласования процедур министр должна подписать указ еще в среду.

По его сообщению, школа работает в Вильнюсе по ул. Панерю 26, в ней зарегистрировано 110 школьников. Он также сообщил, что школа предоставила все запрошенные документы, подтверждающие готовность к работе, а также гигиенический паспорт, который свидетельствует о том, что используемые школой помещения пригодны для безопасного обучения детей.

По данным Министерства образования, науки и спорта, в настоящее время в четырех школах Литвы ведется обучение по украинским программам. Три школы с украинским языком обучения находятся в ведении литовских муниципалитетов, одна из них, Каунасская школа "Герой", является частной.

Помимо "Гравитации" рассматриваются заявки еще двух школ, одну из которых подала Международная школа Украины. В министерстве сообщили, что сотрудничество с последней школой продолжается, осталось получить гигиенический паспорт.

Разрешение на обучение по украинской программе, среди прочего, позволяет учреждениям подавать заявки на получение школьной корзины в Литве, дипломы об окончании школ официально признаются высшими учебными заведениями.

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