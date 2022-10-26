Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"

Начало отопительного сезона вызывает у жителей противоречивые чувства, с одной стороны радует, что дома стало тепло, но с другой - это удовольствие недешевое. В этом году цены будут выше, чем в прошлом. Однако разница цен не будет исчисляться разами. По словам экспертов, больше всего будут платить жители "хрущевок", а меньше – владельцы домов энергетического класса A+ и квартир в реновированных домах, пишет madeinvilnius.l.

Доцент кафедры энергетики зданий Вильнюсского университета Vilnius Tech Кястутис Валанчюс сказал, что все дома можно поделить на старые, реновированные и новые. Больше всего всегда платят жители старых и нереновированных домов, а меньше – новых.

По данным Государственной службы регулирования энергетики, в этом году размер счета за отопление в стандартной новой квартире или квартире в реновированном доме площадью 60 кв. м составит всего 25 евро в месяц, а в старом доме - больше 80 евро.

Ученый отмечает, что окончательный размер счета зависит от ряда факторов, но один из основных - старый дом или новый. Чем новее дом, тем выше его энергетический класс и ниже расходы на отопление.

Валанчюс заметил, что цена зависит и от вида топлива.

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