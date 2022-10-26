В следующем году предлагается выделить больше средств на неформальное образование детей

В госбюджете следующего года предлагается увеличить корзину неформального образования детей (НОД) и вместо запланированных 17 млн. евро выделить 22,4 млн. евро.

Цель состоит в том, чтобы позволить большему количеству детей, включая детей дошкольного возраста, пользоваться корзиной НОД. Также предлагается увеличить верхний предел корзины НОД как минимум до 25 евро с учетом изменения потребительских цен.

Такое предложение к бюджету зарегистрировала член парламентской фракции Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене.

Основываясь на данных Департамента статистики Литвы, она говорит, что изменение потребительских цен, сравнивая 1 января 2020 г. и 1 сентября 2022 г., составляет 31,9 проц.

"Соответственно, если рассматривать динамику средств, выделяемых на неформальное образование детей (НОД), то она не изменилась за последние 2021, 2022 годы и средства, запланированные на 2023 г., остаются на прежнем уровне – 17 млн. евро.

Подсчитано, что в среднем эти средства покрывают участие 35 проц. учеников в НОД, и это не только не удовлетворяет потребности детей и молодежи в НОД, но и не обеспечивает возможности детей дошкольного возраста получить корзину НОД", - свое предложение аргументирует член парламентского Комитета по образованию и науке Е. Качинскайте-Урбонене.

По ее словам, несомненно, рассчитанный размер корзины НОД, минимальный предел которой составляет 15 евро, а максимальная компенсируемая сумма – 20 евро, уже не соответствует рыночным реалиям, так как цены на занятия последовательно росли в течение последних лет.

"Поэтому с учетом этих аргументов, а также того, что в современном образовательном процессе особое внимание необходимо уделять обучению вне формального учебного заведения, предлагается на 31,9 проц. увеличить средства, выделяемые на НОД, что позволит увеличить доступность неформального образования для большего количества детей, а также увеличить верхний предел корзины как минимум до 25 евро", - сказала автор предложения.

Она также указывает возможный источник средств. Это будут поступления в государственный бюджет с акциза на алкогольные напитки и обработанный табак, а также средства из сверхплановых доходов бюджета.

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