Возможности российскoй разведки в Литве сократились, но риск представляет миграция

Разведывательные возможности России в Литве фрагментированы, но передвижение граждан этой страны и Беларуси в Литве сопряжено с риском, считает глава литовского Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

По его словам, Россия ведет разведку со своей территории и с территории Беларуси.

"Разведывательные возможности России здесь фрагментированы. Высылка российских шпионов под прикрытием дипломатов сильно уменьшила их возможности", — сказал он в интервью новостному порталу 15min, опубликованном в среду.

"Миграция — это тоже риск. Ежегодно литовскую границу пересекают около 400 тыс. граждан России и Белоруссии. Среди них могут быть завербованные граждане, занимающиеся разведывательной деятельностью", - отметил Яунишкис.

Глава разведки заявил, что прошлогодние беспорядки возле Сейма показали, что в Литве есть потенциал угроз национальной безопасности, связанных с социальными рисками.

По его словам, хотя Россия в настоящее время истощена войной и не представляет большой угрозы, нельзя исключать возможность наличия определенных договоренностей между Китаем и Россией относительно эскалации конфликтов.

"Я думаю, что и Россия, и Китай смотрят через определенную призму возможностей. Нет никакой гарантии, что они не воспользуются каким-либо черным сценарием, когда представится такая возможность. Нужно следить за происходящим и готовиться к худшему, надеясь на лучшее", — сказал директор ДГБ.

По его словам, создание совместной военной группировки Беларуси и России также сопряжено с рисками.

"Нельзя исключать преднамеренные случаи нарушения границы или глупое поведение какого-нибудь пьяного солдата, который, например, может пострелять и вернуться после вторжения. Появляются дополнительные риски", - сказал Яунишкис.

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