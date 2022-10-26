"Мощности на пределе": командующий ВС Литвы предложит не передавать Украине гаубицы и системы ПВО

Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что на заседании Государственного совета по обороне (ГСО) предложит не передавать Украине имеющиеся у Литвы гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачу без мощностей, но эти мощности, которые у нас есть, находятся на том пределе, когда мы больше не можем "раздеваться", — сказал генерал-лейтенант журналистам на полигоне в Пабраде в среду.

"Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки", - добавил он.

Рупшис также сказал, что Вильнюс мог бы поддерживать Киев оружием в том случае, если бы можно было в ближайшее время закупить новое оружие и заменить уже используемое.

"Необходимо понимать, что у нас также есть обязательства перед НАТО. Мы четко определили, какие подразделения мы причисляем к силам НАТО. Кроме того, у нас должны быть средства ведения огня с закрытых позиций или полевая артиллерия, маневренные части с огневой мощью и ПВО, чтобы обеспечить поддержку в качестве принимающей стороны", — сказал генерал-лейтенант.

Литва рассматривает возможность передачи гаубиц и систем ПВО после получения запроса Украины. Однако критики говорят, что передача вышеупомянутого оружия подорвет недавно приобретенные возможности Литвы.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа в октябре говорил BNS, что решение о передаче этой военной техники Украине будет принято на заседании ГСО, но не уточнил его дату.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!