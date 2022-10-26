Глава МВД: в условиях нынешнего геополитического контекста поведение генерала Поцюса стало опасным

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в среду провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала заявления экс-главы Службы общественной безопасности Ричардаса Поцюса в интервью Delfi.

Поцюс сказал Delfi, что Билотайте не раз призывала его уйти в отставку, а напряжение возникло после беспорядков у парламента в августе 2021 года.

Билотайте сказала, что заявления Поцюса в условиях нынешнего геополитического контекста становатся опасными.

"Пока я была в отъезде, уволенный с поста глава СОБ распространил немало лжи обо мне и министерстве. Его рассуждения напоминают болезненный бред, который надо остановить. Отчаянная оборонная тактика генерала наносит вред имиджу служб и самой страны. Это становится опасным в условиях нынешнего геополитического контекста", – сказала министр.

По словам Билотайте, она не доверяла Поцюсу. "И это недоверие росло. Это никак не связано с прошлогодними беспорядками у парламента. Пробьемы в организации работы СОБ проявились в критических ситуациях, во время режима чрезвычайной ситуации. СОБ - служба, отвечающая за охрану стратегических объектов. Она должна быть готова и днем и ночью отвечать на угрозы.

Совершенно неприемлемо, когда глава такой важной службы пропускал заседания комиссий по ЧС. совещания генералов, на которых принимались решения по управлению угрозами. Из 21 совещания он пропустил 10", – сказала Билотайте, заметив, что на заседаниях "он не внес ни одного предложения".

"Он просто игнорировал коллег. Главе СОБ нельзя было дозвониться по телефону, несмотря на то, что в условиях действия режима ЧС действует круглосуточная готовность. Его не было на рабочем месте, никто не знал, где он находится. Неявка на службу - не мелочь", – подчеркнула Билотайте.

По ее словам, глава СОБ в одностороннем порядке принимал решение, послать или нет силы СОБ в помощь полиции.

Министр категорически опровергла "бред" Поцюса о том, что его якобы заставляли расстегивать рубашку, угрожали уничтожить и т.д.

"Это клеветнические выдумки", – подчеркнула Билотайте.

"У живущего в XXI веке генерала возникали проблемы из-за того, что его руководитель - женщина. Но я точно не заставляла его красить губы и носить каблуки", – сказала глава МВД.

По ее слова, Поцюсу о недоверии было сказано еще весной.

"Но он как ни в чем не бывало продолжал работу до 10 октября. Когда он в очередной раз не явился на совещание генералов и весь день не отвечал на звонки, лгал о своей повестке и втянул в эту ложь не только своих подчиненных, но и дипломата другой страны, на следующий день он подал заявление об отставке. На этом и хотелось бы поставить точку", – сказала Билотайте.

Она отнеслась к заявлению об уходе по обоюдному согласию сторон как к ответственному шагу и не планировала "предавать огласке служебный инцидент".

"Сейчас признаю, что это было ошибкой. Общество должно знать, с каким генералом мы имеем дело. Он потерял чувство ответственности, постоянно лжет, поэтому не может возглавлять службу особой подготовки. Его уволили решением правительства", – сказал глава МВД.

Билотайте на пресс-конференции заявила, что неизбежно проведут аудит деятельности СОБ.

Она также сказала, что консультируется с юристами по поводу "бреда", который распространяет генерал.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!