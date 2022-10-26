Поступило предложение сформировать комиссию по расследованию прошлогодних беспорядков у Сейма

Во вторник член Сейма Пятрас Гражулис зарегистрировал проект резолюции Сейма, которым, принимая во внимание тот факт, что бывший командующий Службой общественной безопасности (СОБ) Ричардас Поцюс обнародовал новую, ранее неизвестную общественности информацию о насильственных событиях 10 августа 2021 г., предлагает сформировать временную комиссию по расследованию, говорится в пресс-релизе парламентария.

В проекте резолюции утверждается, что заявления Р. Поцюса свидетельствуют о том, что провокаторы упомянутых беспорядков действовали не самостоятельно или индивидуально, а под руководством правящих Сейма, полиции, возможно, спецслужб.

"У правящих, возможно, была цель обострить конфликт, чтобы использовать его для дальнейших ограничений демократии. Вильнюсское городское самоуправление тогда отозвало разрешения даже на те митинги, которые не были связаны с протестами против режима ограничения пандемии", - говорится в сообщении.

П. Гражулис также призывает министра внутренних дел Агне Билотайте представить публичные ответы относительно этих событий. По его словам, это "оказало бы положительное влияние на развитие гражданского общества, развитие политической системы страны и будущее демократии".

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