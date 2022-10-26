Первые проблемы в новом сквере: пришлось выключить воду

Неделю назад в Вильнюсе был открыт новый сквер Вингряйских источников. Однако сразу же выявили первые проблемы. В день открытия все было в порядке, но через пару дней пришлось выключить воду. Причина - не поломка, пишет madeinvilnius.lt.

Муниципалитет обещает включить воду сразу же, как только с деревьев облетят все листья.

"Воду в Вингряйском сквере отключили из-за листьев, которые засоряют систему стока воды. Как только листья опадут, возможно, сразу же включат воду. Мы хотим подчеркнуть, что вода в сквере течет из естественных источников, за нее муниципалитету ничего не надо платить", – сообщает Вильнюсский муниципалитет.

Из этих натуральных источников со времен Средневековья до начала XX в. вода поступала в дома вильнюсцев. Сегодня источник в сквере напоминает о том, что здесь были важные для города источники питьевой воды. Сейчас воды подземного источника вывели на поверхность, вода течет по специальному открытому каналу.

Напомним, что сквер был открыт 18 октября. Раньше это была транзитная улица, сейчас ее отдали пешеходам.

Рядом со сквером находится музей MO, который подарил скверу семь скульптур. Эти скульптуры представляют собой продолжение уличной экспозиции музея.

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