Премьер Литвы поздравила нового главу правительства Великобритании со вступлением в должность

Премьер-министр Ингрида Шимоните поздравила Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства, сообщается в пресс-релизе.

"Для Литвы большая честь называть Великобританию хорошим другом и стратегическим партнером. Я рада, что в 2022 г. мы отмечаем 100-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

Литва поддерживает прочные связи с Соединенным Королевством во всех областях взаимных интересов и высоко ценит вклад Соединенного Королевства в обеспечение безопасности восточного фланга НАТО, в частности Балтийского региона", - говорится в поздравлении премьера.

И. Шимоните утверждает, что верит в то, что Литва и Соединенное Королевство поддержат Украину, борющуюся за свою свободу и свободу других европейских народов: "Я не сомневаюсь, что, сохраняя солидарность и принципиальную позицию, основанную на ценностях свободы и демократии, мы преодолеем ужасы войны, с которыми сталкиваемся сегодня. Наша последовательная позиция в ужесточении санкций против России и Беларуси крайне важна для того, чтобы показать, что Европа не поддастся на шантаж агрессора и будет отстаивать свои ценности".

"Мое правительство надеется сотрудничать с вами в укреплении тесного партнерства между странами, особенно в сферах торговли и инноваций, культуры и образования, кибербезопасности и финансовых технологий. Литовская диаспора в Соединенном Королевстве, а также граждане Великобритании, живущие и работающие в Литве, образуют одну из самых прочных связей между нашими странами. Они создают благосостояние и вносят ценный культурный вклад как в Литве, так и в Соединенном Королевстве.

Я убеждена, что партнерство между Литвой и Соединенным Королевством, основанное на общих ценностях и приверженности трансатлантическому единству, продолжит развиваться. Я счастлива, что могу работать с вами в это очень важное для наших стран время, и я надеюсь на как можно более скорую встречу в Вильнюсе.

Уважаемый премьер-министр, выражаю вам свое огромное уважение и желаю народу Соединенного Королевства благополучия и процветания", - говорится в поздравлении И. Шимоните.

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