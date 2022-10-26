Нацелившейся на Билотайте оппозиции глава МИД предлагает взяться за все правительство: если хватит сил

После того, как оппозиция снова заговорила о судьбе министра внутренних дел Агне Билотайте на посту, председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис напомнил о высказанном премьером Ингридой Шимоните предложении к политическим оппонентам. По словам министра иностранных дел, вместо того, чтобы говорить о вотуме недоверия А. Билотайте, критикуемой за историю с командующим Службой общественной безопасности (СОБ), оппозиция могла бы проверить доверие ко всему правительству. Если только у них хватит сил на этот шаг, отметил Г. Ландсбергис.

"Я согласен с премьером И. Шимоните по поводу того, что если у оппозиции будет достаточно сил, чтобы собрать голоса, она, возможно, могла бы проверить все правительство", - в интервью Info TV во вторник сказал Г. Ландсбергис.

"Для молотка проблема в гвозде. Я чувствую, что каждый возникающий вопрос, вопрос любого масштаба – это вотум недоверия министру. Оппозиция не умеет иначе осмысливать себя (...). Со времен министра сельского хозяйства, когда саботировалась работа Сейма, каждый возникший вопрос достоин вотума недоверия", - сказал министр, в отношении которого оппозиция также намерена инициировать вынесение вотума недоверия.

"Если мы каждый раз будем заниматься вотумом недоверия министру, даже когда оппозиции нет в зале Сейма, когда задается вопрос... Может быть, тогда пусть оппозиция лучше сосредоточится, правящие сосредоточатся и ответят на все вопросы", - заключил он, пожелав оппозиции не мелочиться.

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