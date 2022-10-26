Во вторник полиция раздавала водителям свистки для отпугивания диких животных

Во вторник полиция провела рейд, во время которого не только проверяла, соблюдают ли водители ПДД, но и раздавала водителям свистки для отпугивания диких животных.

Во время рейда полиция проверяла, не пользуются ли водители мобильными телефонами за рулем.

Кроме того, водителям раздавали ультразвуковые свистки для отпугивания диких животных.

Согласно данным полиции, это средство особенно актуально сейчас, осенью, во время миграции диких животных.

Свистки закрепляют на автомобиле, они издают ультразвук, который не слышен человеческим ухом, но отпугивает животных.

Такие свистки уже давно используют водители в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии и др. странах.

Акция проходила в Вильнюсском, Каунасском, Шяуляйском, Утенском и Алитусском округах.

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