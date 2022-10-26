ДТП в Вильнюсе: автомобиль врезался в виадук, пострадал водитель

В Вильнюсе, на ул. Прамонес, легковой автомобиль Subaru врезался в опору виадука. По предварительным данным, у водителя диагностирован перелом ноги.

ДТП в Новой Вильне произошло в 21 ч. В полицию сообщили, что на ул. Прамонес в колону пешеходного виадука врезался автомобиль Subaru.

Звонивший сказал, что в машине зажат человек. На место происшествия выехала полиция, врачи скорой и пожарные.

По словам пожарных, человек не был зажат, он сам выбрался из автомобиля. Пострадавшего осмотрели врачи, подозревают, что у него сломана нога. Полиции не удалось допросить пострадавшего, постому что врачи увезли его в больницу.

Сообщается, что пострадавший был пьян (средняя степень опьянения).

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