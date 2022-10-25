Совет директоров Ignitis grupe во вторник одобрил намерение составить договор о кредитовании на сумму 120 млн евро с банками SEB Литвы, Латвии и Эстонии, сообщила группа через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Кредиты предназначены для финансирования оборотного капитала группы в связи с повышением цен на энергоносители. Контракт заключается на один год.
Утверждается, что после подписания этого контракта общая сумма кредитных договоров группы с банками составит 719 миллионов евро.
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