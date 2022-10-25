Представитель банков: число случаев электронного мошенничества не сокращается

По мере распространения электронных услуг растет и количество случаев электронного мошенничества – с начала пандемии в Литве ежегодно растут выманенные у жителей суммы. Только за три квартала этого года мошенники выманили у жителей около 8 млн. евро, из них половину удалось вернуть жителям, отмечает Литовская ассоциация банков (ЛАБ).

По словам президента ЛАБ Эйвиле Чипкуте, почти каждый человек, который пользуется электронными услугами, в ближайшее время столкнется или уже столкнулся с мошенниками.

"И я не исключение. Каждую неделю я получаю по несколько писем электронных мошенников, смс-сообщения или получают предложения мошенников, связанные с инвестициями", – сказала Чипкуте.

По данным Центробанка Литвы, в первые 6 месяцев этого года жители, доверившись мошенникам, предлагавшим им "инвестиции", лишились около 84 000 евро. Один человек лишился 54 000 евро.

По словам Чипкуте, каждый год растет не только число пострадавших от мошенников, но и растут суммы, которые мошенники выманивают у людей. Особенно эта тенденция стала заметной во время пандемии.

"Например, в прошлом году мошенники выманили у жителей Литвы и местных компаний около 10 млн., в 2020 г. – 5 млн. евро, а за три квартала этого года - 8 млн. евро", – сказала Чипкуте.

"Правда, половину из этих 8 млн. евро (4 млн. евро) банкам с помощью технологий удалось вернуть людям", – прибавила она.

По словам представителя ЛАБ, совершенствуются не только средства защиты, но и мошенники, играющие на эмоциях людей.

"Мошенники всегда играют на эмоциях, поэтому, например, тебе может позвонить "восставший" из мертвых Майкл Джексон, которому не хватает денег на поездку или прислать смс-сообщение "Тадас Блинда" с просьбой пожертвовать деньги на борьбу с богачами", – рассказала Чипкуте.

"Наиболее курьезный случай был в Японии, там женщина получила письмо от астронавта, которому не хватило денег на возвращение на Землю", – продолжила она.

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