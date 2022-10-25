Министр энергетики Литвы: предложения лидеров ЕС должны быть реализованы до зимы

После того, как лидеры стран Европейского союза (ЕС) призвали министров энергетики ЕС и Европейскую комиссию (ЕК) предложить конкретные решения относительно потолка цен на газ, используемый для производства электроэнергии, министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что это следует сделать до зимы.

"Решения необходимы как можно скорее, поэтому мы должны объединить наши усилия для поиска подходящих механизмов, которые позволили бы реализовать эти меры еще до наступления зимы", — отметил Д. Крейвис после саммита министров энергетики ЕС в пресс-релизе Министерства энергетики Литвы.

Лидеры стран ЕС, собравшиеся на прошлой неделе в Брюсселе, достигли компромисса и призвали ЕК и министров энергетики ЕС представить конкретные решения в отношении потолка цен на газ, используемый для производства электроэнергии, включая анализ затрат и выгод, а также по вопросу временного динамичного коридора цен на газ.

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