В Биржайском районе образовалась глубокая карстовая воронка

В Биржайском региональном парке обнаружена еще одна карстовая воронка. В этом году - 35-ая. Ее обнаружили в деревне Коелишкяй пр сборе урожая кукурузы, сообщает Государственная служба охраняемых территорий.

Кукуруза в этом месте высокая, поэтому воронка могла образоваться еще летом, просто ее заметили только сейчас.

Новая карстовая воронка – одна из самых больших в этом году: максимальный диаметр 2,6 м, минимальный 2,4 м, а глубина – 1,7 м. Она овальной формы, напоминает колодец.

По форме определили, что воронка образовалась несколько месяцев назад.

В Биржайском региональном парке насчитывается около 8000 карстовых воронок, а на территории северной части Литвы – около 15 000.

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