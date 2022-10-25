Литовская Bite начинает предоставлять услуги сети 5G

Телекоммуникационная и медиа-группа Bite Lietuva, контролируемая международной компанией по управлению фондами Providence Equity Partners, во вторник начинает предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения (5G). Компания является последней среди крупных операторов Литвы, предложивших эти новейшие технологические услуги.

"Выбранная нами стратегия развития 5G заключается в том, чтобы предлагать лучшие интернет-технологии там, где нет качественного интернета: на густонаселенных городских окраинах, в пригородах, в садовых поселках, превратившихся в целые городские кварталы", — сказал генеральный директор Bite Lietuva Гинтас Бутенас.

По словам Бутенаса, в развитие сети 5G компания инвестирует более 100 млн евро - оборудование для построения сети поставлено шведской компанией Ericsson.

Компания сообщает, что в настоящее время отдает приоритет услугам домашнего интернета 5G, а мобильная связь сети этого типа будет предоставляться в начале 2023 года.

Компании Telia Lietuva, Tele2 и Bite Lietuva завершили аукционный марафон в начале сентября и выплатив государству более 43 млн евро поделили между собой полосы радиочастот, необходимые для связи 5G.

В конце сентября Telia и Tele2 объявили о начале предоставления услуг связи 5G. Telia заявила, что интернет этого соединения уже покрывает 80% территории Литвы, а к середине 2023 года он должен покрыть 99%.

Tele2 развертывает сетевое оборудование 5G во всех странах Балтии вместе с Nokia, Telia — со шведской Ericsson.

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