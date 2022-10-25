Подавление беспорядков у парламента: если план "Ветра" не был введен, то СОБ действовала незаконно

Депутат, член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис сообщил LNK, что готовит обращение в Генпрокуратуру. Цель - выяснить, должным ли образом глава МВД Агне Билотайте и бывший глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас выполняли свои обязанности во время беспорядков. Также попросит расследовать возможный моббинг и угрозы в адрес бывшего главы Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардаса Поцюса.

"Надо проверить информацию, которую предали огласке в понедельник, там – скандальные факты о том, что беспорядки у парламента, оказывается не были беспорядками, что сейчас скажут вице-министр внутренних дел и глава полиции", – сказал Сквернялис, комментируя проведенную в понедельник пресс-конференцию МВД.

Депутат сказал, что для подавления беспорядков вводят специальный план в установленном министром ВД порядке.

"В этом плане ясно сказано, что если начинаются беспорядки, глава полиции округа должен немедленно ввести действие плана "Ветра". В таком случае министр привлекает СОБ в устной или письменной форме, если заранее это не планировалось. Но если было устное обращение, в течение двух дней его должны оформить на бумаге.

Есть определенная последовательность, кто и что делает. Надо понимать, что подавление беспорядков это применение насилия в отношении нарушающих закон людей, они нарушают закон, но они все-таки люди. Здесь не может быть самодеятельности", – сказал LNK Сквернялис.

"Важно соблюдать законы. И если эти обязанности не выполнила министр внутренних дел, другие служащие, то прокуратура должна выяснить должным ли образом они выполняли свои обязанности. А также к чему привело невыполнение обязанностей – к каким последствиям", – сказал собеседник LNK.

Депутат Сквернялис напомнил, что во время беспорядка у парламента пострадали полицейские, сотрудники СОБ, повреждено имущество, пострадали участники беспорядков.

В понедельник на пресс-конференции МВД утверждалось, что план "Ветра" не был введен. Сквернялис задает вопрос – так что, не было беспорядков?

"Это значит беспорядков не было? Мы делаем такие предположения. Если беспорядков не было, то, что тогда расследует прокуратура? А расследование вели по 283 ст. – беспорядки. Концы не сходятся", – сказал он.

В передаче "Тема дня" на LRT Сквернялис сказал, что, "если беспорядков не было, то и сотрудники СОБ действовали незаконно".

"Более того, если не было беспорядков, а их подавляли сотрудники СОБ, то это было незаконно. Вопросов очень много, я думаю, это основные вещи, которые иллюстрируют определенную некомпетентность, когда мы говорим о главе МВД", – сказал Сквернялис.

"С началом беспорядков, должны были ввести план "Ветра", – заметил он.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что у парламента не хотели применять избыточную физическую силу, поэтому применили скандинавскую модель.

"Знаете ли, мы можем черпать практику и из скандинавской модели, и из немецкой, итальянской. Но если этого нет в наших законах, там говорится о другой модели, то надо соблюдать закон. А что мощностей не было, что не хотели вызвать реакцию, то не было и что демонстрировать. Мы видели, что полиции просто-напросто не было, только потом понемногу стала появляться. И самая большая беда была - физическое отсутствие полиции. Если бы не было СОБ, а ее без плана "Ветра" не должно быть, то возникает много вопросов, на которые требуются ответы, в первую очередь ответы главы МВД", – сказал LNK депутат.

Сквернялис согласен с тем, что СОБ может помочь полиции, но форма помощи тоже установлена законами. Он заметил, что в конце акции протеста уже ясно было, чем все закончится.

"И сотрудники, которые идут в очаг беспорядков, а мы не можем оспаривать факт беспорядков, не могут туда идти без юридического основания. Когда видишь митинг, видишь, сколько людей собралось, какие настроения, о чем говорят, не нужна и информация криминальной разведки, было видно, чем все завершится. Когда толпа начала окружать парламент, было ясно, чем все закончится. (…) Еще до этого началось насилие против депутатов, которые вышли из здания парламента – это было и психологическое и физическое насилие.

Те депутаты, которые забаррикадировались в парламенте, может, этого не видели. Но те, кто не побоялся и вышел из здания, они столкнулись с насилием. Такими массовыми действиями был нарушен общественный порядок и это основание для расследования начала беспорядков", - сказал Сквернялис.

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