Эфир Delfi советником МВД Украины и экс-главой МИД Литвы: про российскую "грязную бомбу"

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О "грязной бомбе", которой Россия пугает Европу, и ситуации в Украине говорим с советником МВД Украины Вадимом Денисенко и экс-главой МИД Литвы, бывшим послом Литвы в Украине Пятрасом Вайтекунасом.

Ведущие — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!