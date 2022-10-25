"Точка шпионов" и точка. Вице-мэр Вильнюса просит немедленно снести Дом Москвы

Вице-мэр Вильнюса от консерваторов Валдас Бенкунскас сообщил во вторник, что подал заявление в Инспекцию территориального планирования и строительства по поводу сноса здания Дома Москвы в Вильнюсе.

"Сегодня я обратился в Строительную инспекцию с просьбой немедленно вынести постановление суда и начать строительный подряд на снос этого строения", - сказал он.

По словам вице-мэра, в апреле суд вынес решение о том, что разрешение на строительство этого сооружения выдано незаконно и объект подлежит сносу.

"Участок, когда здание будет снесено, обязательно изымут для нужд города, а что может появиться на этом участке — вопрос будущего", — рассуждал он.

"Теперь уже государство имеет право и обязанность само позаботиться, чтобы эта точка шпионов, создававшаяся для того, чтобы мы имели в Вильнюсе дом шпионажа, была снесена", – сказал В.Бенкунскас.

Идея построить Дом Москвы в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков посетил празднование 750-летия коронации короля Миндаугаса. Тогда было принято и решение реализовать аналогичный проект в Москве.

По договору Дом Вильнюса должен был появиться в Москве, но проект в российской столице так и не дошел до стадии строительства. По общедоступным данным, недостроенное здание до сих пор находится в ведении упомянутого общественного учреждения, руководителем которого является Александр Макаров.

В 2016 году Окружной суд города Вильнюса частично удовлетворил иск Строительной инспекции и признал незаконным выданное в 2008 году разрешение на строительство здания на пересечении улиц Ринктине и Юозапавичяус. Застройщик обязан был в течение трех лет переделать проект, получить разрешение на строительство и уменьшить здание на один этаж, но не сделал этого в отведенный срок, сроки обжалования решения истекли в октябре.

Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса, неоднократно обещал снести это здание.

Консерватор Лауринас Касчюнас, председатель Сейма Комитета по национальной безопасности и обороне, отмечал, что Москва постоянно подчеркивает, что отделяет политику от бизнеса, культуры и спорта, хотя именно через эти сферы она стремится влиять на русское меньшинство в Литве. По его словам, нарратив о так называемом "русском мире" связан с "оправданием тех или иных действий Путина или кремлевского режима".

По его словам, еще до начала войны России против Украины было очевидно, что деловые отношения с Россией представляют собой "огромный риск для нашей национальной безопасности", и именно на это был направлен проект "Дом Москвы".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!