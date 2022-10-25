Глава МВД Литвы в Праге подписала план предотвращения нелегальной миграции

На IV министерской конференции в Праге министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обсудила с коллегами вызовы, связанные с миграцией, подписала совместный план действий и декларацию, сообщило во вторник Министерство внутренних дел.

"Управление миграционными процессами становится все более сложным. Мы испытали это на себе - занимаясь управлением кризисом нелегальной миграции, организуя помощь и прием украинских беженцев. Понятно, что возникающие огромные вызовы в сфере миграции не локальны и страны не могут справиться с ними в одиночку. Поэтому такие площадки сотрудничества, как Пражский процесс, просто необходимы", - цитируются слова министра в сообщении МВД.

По данным МВД, подписанный на конференции план мероприятий на 2023-2027 годы предусматривает предупреждение нелегальной миграции и борьбу с ней.

На конференции была принята совместная декларация, в которой стороны Пражского процесса решительно осуждают развязанную Россией войну в Украине, подчеркивая участие в ней Беларуси.

Пражский процесс — один из четырех процессов регионального сотрудничества ЕС в сфере миграции, способствующий партнерству по вопросам миграции.

В нем участвуют государства-члены ЕС, ассоциированные государства Шенгенской зоны, государства Юго-Восточной и Восточной Европы, Центральной Азии. В 2019-2020 годах Литва председательствовала в этом процессе.

Стороны Пражского процесса дистанцировались от сотрудничества с Россией и Беларусью. Формально эти две страны остаются участниками процесса, но не приглашаются ни на какие мероприятия и не включаются в деятельность.

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