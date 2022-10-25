Промышленники предлагают открывать консульства в странах, откуда прибывает много работников

Глава Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс призывает правительство открыть консульства в третьих странах, откуда в последнее время в Литву приехало большинство желающих устроиться на работу.

По его словам, это поможет быстрее привлечь нужных работников. Представитель МИД же говорит, что физические возможности представительств уже исчерпаны.

По словам Янулявичюса, из-за нехватки сотрудников компании не получают доходов, не могут выполнять заказы, им грозят штрафы, кроме того, страдает репутация не только компаний, но и государства в целом.

"Мы должны поговорить с Министерством иностранных дел о направлении консулов ​​в эти горячие точки. Мы не можем найти дополнительных людей, чтобы покрыть эту огромную потребность", - заявил Янулявичюс в понедельник на заседании Рабочей группы по проблемам рынка труда Экономического комитета Сейма.

Дайнюс Шрюбша, заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел, говорит, что «потребность значительно превышает любые возможности».

"В основном физические возможности представительств (...) уже исчерпаны», - заявил на встрече Шрюбша.

Янулявичюс привел пример, как производитель металлических изделий и конструкций CB Baltic уже полтора месяца не может получить 60 уже отобранных квалифицированных сварщиков из Индии - компания выиграла тендер Европейского Союза на ремонт судов.

Теперь решения о разрешении на временное проживание в Литве работникам на основании работы принимаются в течение трех месяцев.

Шрюбша сообщил, что в этом году несколько сотрудников МИД были отправлены в крупнейший город Казахстана Алматы и столицу Астану, а также столицу Армении Ереван.

По данным Службы занятости, в первой половине этого года в Литве было трудоустроено 37,8 тыс. человек из 88 стран за пределами Европейского Союза. Индия не входит в первую десятку стран, из которых прибывает большинство работников.

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