Алму Адамкене выписали из больницы

Супругу бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса Алму Адамкене в понедельник после обеда выписали из больницы, сообщает портал tv3.lt.

В реанимации Адамкене провела больше трех недель, сейчас она вернулась домой.

"Состояние госпожи Адамкене стабильное, поэтому в понедельник после обеда она вернулась домой, где будет проходить амбулаторное лечение", – сказала tv3.lt секретарь Адамкуса Божена Багонайтене.

Delfi напоминает, что в понедельник Адамкене перевели из реанимации в другое отделение. 28 сентября СМИ сообщали, что Адамкус заболел коронавирусом, а 29 сентября из-за COVID–19 в больницу доставили Адамкене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!