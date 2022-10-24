Теперь Литва - официальная страна виноградарей

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) сообщила, что Литва официально стала страной, выращивающей виноград.

Это открыло возможность зарегистрировать виноградники и получить поддержку ЕС (до сих пор виноградарство в Литве не поддерживалось), говорится в сообщении ГПВС.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства Литовской Республики готовит специальный пакет поддержки для виноделов. На эту поддержку смогут претендовать малые производители винных сортов винограда, производящие вино. По данным на 2021 год, в Литве насчитывается одиннадцать виноградарских хозяйств, три из которых занимаются производством вина.

Поддержка может быть использована для покупки оборудования и реконструкции зданий. Это отличная возможность не только обновить инфраструктуру, но и эффективно планировать развитие хозяйства.

ГПВС напоминает, что виноделы, чтобы продавать свое вино из любого сырья, должны стать субъектами обработки пищевых продуктов. Субъект обработки пищевых продуктов утверждается и регистрируется территориальными департаментами ГПВС.

Зарегистрированные виноделы вносятся в действующий список субъектов обработки пищевых продуктов. Этот список составляется в соответствии с фактическим или планируемом местом деятельности субъекта. Документы можно подать удобным способом: по почте, электронной почте или по прибытии в территориальный департамент ГПВС.

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