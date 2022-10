Министр финансов: Литва увеличивает амбиции в производстве электроэнергии из возобновляемых источников

Министр финансов Гинтаре Скайсте дала интервью журналу The Banker, принадлежащему издательской группе The Financial Times, отметив, что литовская экономика тесно связана с возможностями всего Евросоюза преодолеть международный шок цен на энергоносители, вызванный войной России в Украине и манипулированием ценами на газ, говорится в сообщении Министерства финансов.

"Литва – это небольшая открытая экономика, тесно связанная с Евросоюзом, поэтому наши экономические перспективы очень сильно зависят и от того, как ЕС в целом сможет справиться с энергетическим кризисом, который во многом определен войной России с Украиной, и от возможностей экономики ЕС в 2023 г.", - отметила министр финансов Г. Скайсте. Статьи по теме: Экономист: возможно, самый большой шок и беспокойство в сфере энергетики уже позади Экономист: этой зимой Литва может избежать энергетического кризиса По словам министра, несмотря на возможное замедление экономики во второй половине текущего года, в 2023 г. прогнозируется, что экономический рост останется на уровне около 1,5 проц. ВВП. Подобные прогнозы экономического роста представляют как Еврокомиссия, так и Международный валютный фонд и ОЭСР. В то же время министр финансов Г. Скайсте в интервью The Banker сказала, что, учитывая геополитических соседей, Литва начала укреплять свою экономическую устойчивость задолго до начала войны России в Украине. "Решения о снижении экономической зависимости от России принимались задолго до начала войны в Украине. Литва начала эти шаги еще после аннексии Крыма – мы построили Терминал сжиженного природного газа, который полностью обеспечивает потребности Литвы и снизили нашу зависимость от российского газа. Кроме того, в этом году мы стали первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российских газа, нефти и электроэнергии. Мы также поставляем газ в другие страны через СПГ-терминал, повышая энергетическую безопасность в регионе и побуждая последовать нашему примеру другие страны ЕС", - сказала министр Г. Скайсте. Министр отметила, что Литва ставит перед собой амбициозный план – до 2030 г. производить всю необходимую электроэнергию из возобновляемых источников энергии и стать экспортером электроэнергии. Наконец, в ходе интервью министр Г. Скайсте сказала, что в сегодняшнее время большой неопределенности Литва делает все, чтобы оставаться гибкой и устойчивой к потрясениям, иметь возможность быстро адаптироваться к динамичной международной ситуации, и чтобы меры фискальной политики были адресными, направленными на наиболее уязвимые секторы, временными и эффективными. Правительство стремится помочь преодолеть шок цен на энергоносители, не повышая и без того значительную инфляцию.