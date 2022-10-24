Европейский индекс гендерного равенства: Литва по-прежнему стоит на месте

Европейский институт гендерного равенства (EIGE) опубликовал обновленный Индекс гендерного равенства, который измеряет равенство между женщинами и мужчинами в странах Европейского союза. Данные показывают, что продвижение к полному равенству между женщинами и мужчинами все еще идет медленно – индекс гендерного равенства за год вырос всего на 0,6 балла – с 68 до 68,6 балла из 100 возможных, говорится в пресс-релизе.

Литва остается на 20-м месте. EIGE утверждает, что рост в основном обусловлен достижениями в расширении власти. Без этого прогресса индекс упал бы из-за негативного влияния пандемии COVID-19 на гендерное равенство.

Эксперты EIGE утверждают, что пандемия во всей Европе отрицательно сказалась на хрупких достижениях в области гендерного равенства, наблюдаемых с 2010 года.

"Впервые за десятилетие увеличилось гендерное неравенство в сферах работы, образования, состояния здоровья и доступности медицинских услуг. Особое внимание авторы индекса уделили связанному с влиянием пандемии неравенству в сфере совмещения работы и личной жизни: уход за детьми и бытом, применение гибких условий труда", - говорится в сообщении.

Литва застряла на 20-м месте

В индексе гендерного равенства Литва поднялась на 2,2 балла. По сравнению с другими странами ЕС рейтинг Литвы вырос больше всего, но, как и в прошлом году, мы остаемся на 20-м месте. Хотя в общеевропейской таблице Литва стоит на месте, а оценка (60,6 балла) по-прежнему отстает от средней по ЕС (68,6 балла), минимальный рост индекса гендерного равенства обусловлен достижениями в сферах власти и знаний.

"Лучше всего Литва оценена в сфере труда – здесь мы набрали 73,9 балла и заняли 11-е место среди всех государств-членов. Однако это не означает улучшения – показатель гендерного равенства в сфере труда даже немного снизился с 2019 года (с 73,12 до 73,9 балла)", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Эти данные сигнализируют, что нужно обеспокоиться по поводу гендерного равенства на рынке труда Литвы. По данным Службы занятости, второй год подряд уровень безработицы среди женщин в Литве выше, чем среди мужчин. В настоящее время безработных женщин на 7,8 тыс. больше, чем мужчин. Это показывает, что разрыв безработицы, вызванный пандемией, все еще не вернулся к допандемической ситуации", - сказала контролер по вопросам равных возможностей Бируте Сабатаускайте.

В Индексе гендерного равенства рейтинг Литвы повысился в области знаний (+1,5 балла). Прежде всего – за счет улучшения гендерного баланса в высшем образовании. Для определения этого показателя измеряется, сколько мужчин и женщин учатся на так называемые феминизированные специальности – педагогические, медицинские, социального обеспечения, гуманитарные и искусства.

Литва также получила лучшую оценку в области власти (+6,1 балла) – здесь она занимает 18-е место среди других стран ЕС. Это изменение было вызвано прогрессом в принятии политических решений. В 2022 году 42 проц. должностей министров и вице-министров занимали женщины (+15 проц. с 2019 г.).

"Это один из лучших показателей в ЕС. Правда, на высшем уровне равенства по-прежнему недостаточно: в настоящее время в Сейме всего 28 проц. женщин, что все еще ниже, чем в среднем по ЕС (33 проц.)", - говорится в сообщении.

Данные EIGE раскрывают, что в Литве гендерное неравенство сильно выражено в денежной сфере. Б. Сабатаускайте отмечает, что прогресс замедлился: "Здесь мы постоянно занимаем низкие позиции, в этом году – 24-е место. С 2019 года оценка страны в этой области улучшилась всего на полбалла. Проблему подтверждает и национальная статистика разрыва в заработной плате нашей страны: в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 11,1 проц. меньше, чем мужчины. Понятно, что более низкая зарплата приводит и к более низким пенсиям женщин, что также отражается в статистике бедности. В прошлом году уровень бедности среди женщин составлял 22,4 проц., мужчин – 17,1 проц. Наиболее высокий показатель бедности среди женщин в возрасте 65 лет и старше – 42 проц.".

Влияние пандемии COVID-19 на гендерное равенство в Литве: бремя на плечах женщин

Специальная тема Индекса гендерного равенства этого года – последствия пандемии. Оценивалось, как уход за детьми, долгосрочный уход за взрослыми лицами и работа по дому легли на плечи мужчин и женщин. Также оценивалось, как менялись соглашения о гибких условиях труда.

По данным EIGE, в 2021 г. 57 проц. женщин Литвы указали, что они заботятся о своих детях совершенно одни или почти без помощи вторых половин и других лиц. Об этом утверждали лишь 13 проц. мужчин.

"Этот 44 проц. достигающий показатель неравенства является одним из самых высоких в Евросоюзе. Во время пандемии 43 проц. женщин и 21 проц. мужчин утверждали, что уходу за детьми в возрасте до 11 лет они уделяли более 4 часов каждый день. Большинство женщин и мужчин пользовались помощью бабушек и дедушек, других родственников", - говорится в сообщении.

Длительный уход за больными, близкими с ограниченными возможностями или иными особыми потребностями также чаще возлагался на женщин, чем на мужчин – 25 проц. женщин и 14 проц. мужчин указали, что во время пандемии этому уделяли более 4 часов в день. Более половины женщин и мужчин прибегали к помощи родственников, соседей и друзей.

Работа по дому во время пандемии в основном легла на плечи женщин – 70 проц. женщин по сравнению с 8 проц. мужчин указали, что они выполняют работу по дому сами или в основном сами. 16 проц. женщин по сравнению с 5 проц. мужчин тратили более 4 часов в день на работу по дому.

Самые высокие оценки Индекса гендерного равенства получили Швеция, Дания и Нидерланды, а самые низкие – Венгрия, Румыния и Греция.

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