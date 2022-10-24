Наличие направления врача не означает, что пациент получит бесплатную услугу

Жители знают, что если у них есть обязательное страхование здоровья, то с направлением они могут выбирать, в каком медучреждении получить услуги специалиста или сдать анализы. Этой возможностью они часто пользуются, если в их поликлинике образуются очереди. Однако при выборе медучреждения важно помнить об одном условии, в противном случае придется платить за услуги, сообщает Государственная больничная касса.

В Вильнюсскую больничную кассу ежемесячно обращаются по несколько жителей, которые просят компенсировать им расходы на посещение специалистов, анализы или процедуры. Люди подчеркивают, что они застрахованы и обращались за услугами с направлением, но им пришлось заплатить за услуги. Позже выясняются некоторые нюансы: первое – услугу компенсируют, если у учреждения есть договор с БК, второе – если за услугу заплатили не лично врачу, а медучреждению.

Застрахованные жители могут получить компенсируемые услуги как в государственных, так и в частных медучреждениях. Но при обращении важно знать, есть ли у медучреждения договор с БК на предоставление конкретных услуг. Например, если в направлении указано, что нужна консультация кардиолога или офтальмолога, можно обращаться в любое литовское медучреждение, у которого есть договор с БК о предоставлении услуг этих специалистов. Если требуется услуга дневного стационара, надо выяснить, если ли у медучреждения договор на предоставление таких услуг.

Kada už gydymo paslaugas gali tekti mokėti? Foto: Organizacijos nuotr.

Врач, выдающий направление, должен указать хотя бы три медучреждения, где человек может получить компенсируемые услуги. Подробный перечень таких медучреждений и договоры с БК можно найти на сайте БК. По закону и медучреждение на своем сайте должно указывать список услуг, которые оно предоставляет по договору с БК.

Если человек выбрал подходящее учреждение и у него есть направление, платить за услугу он не должен. Платить придется, если пациент хочет получить услугу без очереди или хочет получить платную, дорогую или дополнительную услугу. Перед предоставлением таких услуг ему должны дать подписать соответствующее соглашение, в нем указано, почему он должен платить за услугу.

Если у вас есть сомнения в обоснованности платы, то сначала надо письменно обратиться к руководителю медучреждения и получить разъяснения. Если ответ пациента не удовлетворяет, можно обратиться в БК.

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