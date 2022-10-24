Литва снова перейдет на летнее время только в последнее воскресенье марта.
С ноября по март в Литве утром будет светлее, но вечером темнее.
Переход с одного времени на другое было решено ввести, чтобы лучше использовать светлое время суток.
Критики этого порядка говорят, что такие перемены негативно влияют на здоровье людей.
Еврокомиссия и Европарламент поддерживают отказ от перевода стрелок, но большая часть стран ЕС такое решение пока не одобряет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!