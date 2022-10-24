На первом месте в рейтинге остается президент, на втором – министр обороны

Президент Гитанас Науседа сохраняет первое место в рейтинге политиков в Литве, на втором месте - министр обороны Арвидас Анушаускас, показали данные опубликованного в субботу опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу издания Lietuvos rytas.

Согласно опросу, проведенному 11-16 октября, положительно оценивают Г. Науседу 60,8% опрошенных (в сентябре было 56%), президент также получил 20,9% негативных оценок, как и в прошлом месяце.

На втором месте находится министр обороны Арвидас Анушаускас, которого положительно оценивают 47,5% опрошенных (47,1% в сентябре), негативно - 27,4% (26% в сентябре), и это его лучший результат, отмечает генеральный директор Vilmorus Владас Гайдис.

По его мнению, очевидно, что рейтинг министра обороны не пострадал от публичной дискуссии по поводу дислокации немецкой бригады, а также от обвинений в разглашении секретной информации супруге.

Среди наиболее положительно оцениваемых политиков и общественных деятелей в октябре лидер Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте занимает третье место - 44,4% (27% негативных оценок), месяц назад эти показатели были соответственно 43,5% и 25,9%.

Лидера партии "Свобода и справедливость", депутата Ремигиюса Жемайтайтиса положительно оценивают 42,6% опрошенных (42,3% в сентябре), негативно - 21,4% (25,2% в сентябре).

Замыкает пятерку лидеров глава Демократического союза "Во имя Литвы", депутат Саулюс Сквернелис, соответственно - 37,3% и 36,5% опрошенных (36,6% и 39,2% в сентябре).

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